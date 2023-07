Ehrenamtliche Helfer haben am Wochenende ordentlich angepackt und konnten so insgesamt 17,5 Kilo Plastik und weitere Strandabfälle und angespülten Müll auf Mallorca einsammeln.

Die Aktion fand am Samstag im Hafen von "Puerto Portals" in Calviá statt. Es handelte sich um das "Blue Marina Clean-Up"-Event, bei dem zahlreiche freiwillige Helfer erschienen, um das Meer von jeglichem Müll zu befreien. Das Programm setzt sich für die ökologische Nachhaltigkeit von Puerto Portals ein, zu der mit der großen Aufräumaktion am Wochenende beigetragen werden sollte.



Dieses Jahr gab es über 50 Teilnehmer, die auf Kajaks und Paddelsurf-Brettern aufs Meer hinausfuhren, um Müll einzusammeln. Insgesamt kamen 17,5 Kilogramm zusammen – insbesondere Plastikabfälle. Daneben wurden Eisenteile und Dosenabfälle sowohl an der Meeresoberfläche als auch auf dem Meeresboden gefunden.

Die Säuberungsaktion startete am Samstagnachmittag um 17 Uhr an der Segelschule von Puerto Portals und fand entlang der gesamten Küste von Portals Nous bis nach Illetes statt. Die Segelschule stellte den Teilnehmern ihre gesamte Ausrüstung, einschließlich Paddlesurf-Brettern und Kajaks, zur Verfügung. Studien zufolge landen weltweit jedes Jahr mehr als 8 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Die Teilnehmer der Segelschule Puerto Portals tragen auf Mallorca erheblich zur Säuberung bei, indem sie jeden Sommer rund 350 Kilogramm Küstenabfälle einsammeln. Diese Aktion ist Teil der "Blue Marina Bewegung," die dieses Jahr von Puerto Portals ins Leben gerufen wurde und in Zusammenarbeit mit der Initiative "Mar de Fondo" stattfindet. Diese Initiative möchte die Art und Weise, wie Menschen mit der Umwelt umgehen, verändern und zum Umdenken anregen. Das langfristige Ziel des Projekts soll sein, dass Puerto Portals zu einem der nachhaltigsten Yachthäfen im Mittelmeerraum wird.