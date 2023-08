Ein Beamter der Nationalpolizei hat einem jungen Mann in Palma das Leben gerettet, als dieser auf offener Straße beinahe an einer schweren Schnittverletzung verblutet wäre. Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, wurde jedoch erst jetzt bekannt. Laut Polizeiangaben hatte der junge Mann versehentlich schwere Schnittwunden erlitten, als er versuchte, das Fenster einer Haustür auszuwechseln, das dabei zu Bruch ging.

Der Schnitt war so tief, dass das Blut auf den Bürgersteig floss. Ein aufmerksamer Nachbar wählte daraufhin die Notrufnummer. Noch bevor der Krankenwagen eintraf, befand sich zufällig ein Streifenwagen der Nationalpolizei in der Nähe des Unfallorts. Einer der Beamten reagierte blitzschnell und legte dem verletzten jungen Mann, der vor Schreck fast das Bewusstsein verloren hatte, einen provisorischen Druckverband an. Dank des Druckverbands konnte die Blutung gestoppt werden, und das Opfer beruhigte sich bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter. Diese legten dem Mann einen professionellen Verband an und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das schnelle und entschlossene Eingreifen des Polizeibeamten hatte letztendlich das Leben des jungen Mannes gerettet.