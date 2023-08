Aus dem Sommer in Palma seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken: Die kostenlose Filmreihe Cinema a la Fresca, die dreimal pro Woche nach Sonnenuntergang Kinofans in die Parkanlagen der Inselhauptstadt lockt. In diesem Jahr ist das nicht anders. Das sommerliche Programm ist derart gestaltet, dass sowohl Inselbewohner als auch Mallorca-Urlauber auf ihre Kosten kommen. Sprich, die Filme werden abwechselnd in verschiedenen Sprachen gezeigt, dazu gibt es meist noch Untertitel in einer weiteren Sprache.

In diesem Jahr finden die Vorstellungen mal im Parc de ses Estacions (hinter der Plaza de España), mal im Parc de Sa Feixina (gegenüber dem Museum Es Baluard) statt. Nach Auskunft der Stadt, die das Programm am Dienstag vorstellte, flimmern die Filme jeweils montags, dienstags und mittwochs über die riesige Leinwand. Und: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bringt seine eigene Sitzgelegenheit mit. Montag, 7. August:

Padre no hay más que uno 3 (2022), Regie: Santiago Segura

Ort: Parc de Ses Estacions

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Sprache: Spanisch mit englischen Untertiteln

Keine Altersbeschränkung Dienstag, 8. August:

Last Night in Soho (2021), Regie: Edgar Wright

Ort: Parc de Ses Estacions

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Sprache: Englisch mit spanischen Untertiteln

Empfohlen ab 16 Jahren Mittwoch, 9. August:

Minions: The Rise of Gru (2022)

Regie: Kyle Balda, Brad, Ableson und Jonathan del Val

Ort: Parc de Ses Estacions

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Sprache: Katalanisch mit englischen Untertiteln

Keine Altersbeschränkung Montag, 14. August:

El buen patrón (2021), Regie: Fernando León de Aranoa

Ort: Parc de Ses Estacions

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Sprache: Spanisch

Empfohlen ab 12 Jahren Dienstag, 15. August:

La Famille Bélier (2014), Regie: Éric Lartigau

Ort: Parc de Ses Estacions

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Sprache: Französisch mit spanischen Untertiteln

Kein Altersbeschränkung Mittwoch, 16. August:

The Deer King ( 2021), Regie: Ando Masahi, Massayuki Miyaji

Ort: Parc de Ses Estacions

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Sprache: Katalanisch

Empfohlen ab 12 Jahren Montag, 21. August:

The 355 (2022), Regie: Simon Kinberg

Ort: Parc de Sa Feixina

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Sprache: Englisch mit spanischen Untertiteln

Empfohlen ab 16 Jahren Dienstag, 22. August:

Der Glöckner von Notre Dame (1923), Regie: Wallace Worsley

Ort: Parc de Sa Feixina

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Sprache: Stummfilm

Keine Altersbeschränkung Mittwoch, 23. August:

Ghostbusters: Afterlife (2021), Regie: Jason Reitman

Ort: Parc de Sa Feixina

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Sprache: Spanisch mit englischen Untertiteln

Empfohlen ab 12 Jahren Montag, 28. August:

Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (1927), Regie: Walter Ruttmann

Ort: Parc de Sa Feixina

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Sprache: Stummfilm mit deutschen Untertiteln

Keine Altersbeschränkung Dienstag, 29. August:

Belle: The Dragon and the Freckled Princess (2021), Regie: Mamoru Hosoda

Ort: Parc de Sa Feixina

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Sprache: Japanisch mit spanischen Untertiteln

Empfohlen ab 7 Jahren Mittwoch, 30. August:

Elvis (2022), Regie: Baz Luhrmann

Ort: Parc de Sa Feixina

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Sprache: Spanisch mit englischen Untertiteln

Empfohlen ab 12 Jahren