Ein mehrfach vorbestrafter Mann ist auf Mallorca für den Angriff auf eine 87-jährige Frau zu zwei Jahren Haft vorurteilt worden. Der Angeklagte gestand die Tat vor dem Richter. Der Vorfall hatte sich im Februar 2020 abgespielt, als der marokkanische Staatsbürger die ältere Frau mitten auf der Straße in Sa Pobla attackierte. Der Täter fügte der Seniorin Verletzungen zu, indem er sie schubste, an ihrer Handtasche riss und sie auf diese Weise mehrere Meter mitschleifte.

Die Frau ging nach dem Einkaufen mit ihrer Tasche in der Hand die Bateman-Straße in Sa Pobla entlang. Der Täter beobachtete sie dabei und beschloss, ihr zu folgen, mit dem Ziel, sie auszurauben. Am Carrer Hort kam es dann zum Überfall: Er schubste die Frau so stark, dass sie zu Boden fiel. Die 87-jährige verteidigte mit aller Kraft ihre Wertgegenstände. Doch der Räuber blieb hartnäckig und schleifte sie mehrere Meter mit, bis er letztendlich mit ihrer Tasche vom Tatort floh.

Der monetäre Gewinn war allerdings gering: Der Täter konnte lediglich 35 Euro im Geldbeutel der Dame vorfinden. Die Frau trug ernsthafte Verletzungen davon und erlitt mehrere Rippen- und Beckenbrüche. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden und brauchte insgesamt neun Monate, um sich vollständig von den Verletzungen und verschiedenen Nachwirkungen des Überfalls zu erholen.

Zusätzlich zu der Freiheitsstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wird, ist der Verurteilte jetzt auch dazu verpflichtet worden, eine Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro zu zahlen. Hinzu kommen 10.050 Euro für durch die Verletzungen der Geschädigten entstandenen Kosten.