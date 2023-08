Der August ist auf Mallorca erfahrungsgemäß der heißeste Monat des Jahres. Oft kommt – vor allem entlang der Küsten – eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu, die das Wetter sehr schwül macht. In den nächsten Tagen wird es allerdings ein wenig Abkühlung geben. Das meldet der staatliche Wetterdienst auf den Balearen Aemet. Schon der Donnerstag, 3. August, kann stellenweise etwas wolkiger werden und dazu wird spätestens am Abend ein starker Nordwind erwartet. Am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, werden es an den meistens Orten der Insel kaum mehr als 30 Grad.

In Palma und Calvià liegen die Tageshöchstwerte bei 29 Grad, in Esporles sogar nur bei 27 Grad. Am Freitagmorgen könnte es fast überall auf Mallorca sogar etwas regnen. Unter anderem in Santa Margalida, Campos und Manacor könnten sich die Schauer auch bis in den Freitagnachmittag ziehen. Auf die Abkühlung dürften sich vor allem Residenten und Einheimische freuen. Spätestens am Sonntag soll sich dann laut Aemet aber wieder überall die Sonne zeigen, es wird wieder wärmer und freundlicher. In diesem Sommer hat es auf den Balearen schon mindestens zwei Hitzewellen gegeben.

Mitte Juli rief der staatliche Wetterdienst sogar die Warnstufe Rot aus, weil Werte um die 44 Grad erwartet wurden. Am 12. Juli wurde eine extrem heiße Nacht auf Mallorca registriert: Laut Aemet wurden in Banyalbufar um genau 4 Uhr 37,1 Grad gemessen. In Port de Sóller war es zu der Zeit 36,1 Grad warm. Auch woanders mussten die Menschen schwitzen: In Colònia de Sant Pere wurden 35,6 Grad registriert und in Porreres 33,2. Und das Meer ist ebenfalls sehr warm: Die Meerwassertemperatur rund um Spanien ist so hoch wie seit mehr als 80 Jahren nicht, zeigen die Zahlen des Wetteramts.