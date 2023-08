Im Fall des am Mittwochnachmittag tot aufgefundenen Deutschen an der Playa de Palma schließt die Polizei nach ersten Ermittlungen eine Gewalttat weitgehend aus. Dies meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" noch am Mittwochabend. Demnach gingen die Ermittler vielmehr davon aus, dass insbesondere Drogen beim Tod des Mannes im Spiel gewesen sein.

Darauf lässt auch die "erheblich Menge" an Rauschmitteln schließen, die in unmittelbarer Nähe des Toten gefunden worden war. Einen endgültigen Aufschluss zu der Todesursache soll in den nächsten Stunden eine Obduktion der Leiche liefern. Der Deutsche war gegen 15 Uhr von Freunden im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Calle Joaquín Verdaguer 5 bereits tot aufgefunden worden. Medienberichten zufolge lag der Mann bereits mehr als 24 Stunden leblos und nackt in einer Blutlache. Gegenüber der Polizei gaben die Freunde an, nach dem Deutschen sehen haben zu wollen, da er seit einem Tag kein Lebenszeichen von sich gegeben hätte.