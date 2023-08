Seltener Anblick auf Mallorca: An der Playa de Muro ist am Mittwochmittag ein Delfin in unmittelbarer Strandnähe entdeckt worden. Das entsprechende Video sendete eine deutsche Urlauberin der MM-Redaktion. "Der Delfin ist bis vor die Bojen in den Schwimmerbereich geschwommen", so die MM-Leserin. Demnach wurde der kleine Tümmler gegen 13.30 Uhr gesichtet.

Delfine trauen sich in der Regel nur dann nahe an die Küsten, wenn sich dort nicht zu viele Menschen aufhalten. Während der Pandemiezeit etwa, als Strandbesuche stark eingeschränkt waren, schwammen einige von ihnen sogar in Hafenbecken auf Mallorca herum. Im September vergangenen Jahres wurde ein Delfin an der Playa de Palma entdeckt. Die Delfine, die vor den Balearen häufig zu beobachten sind, gehören zu den Spezies großer Tümmler und gemeiner Delfin, Weißstreifendelfin sowie Rundkopfdelfin. Im Seegebiet zwischen Spanien im westlichen Mittelmeer und der Türkei im Osten sind etwa zehn Delfinarten beheimatet. Sie gehören der Familie der Wale an.