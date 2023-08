Die Balearen haben gute Chancen, in diesem Jahr einen neuen Demografie-Rekord zu knacken. So betrug der sogenannte "menschliche Druck" (presión humana) auf den Inseln im vergangenen Mai knapp 1,8 Millionen Personen. Mit dem Ausdruck ist die Zahl aller Menschen – also Einheimische plus Urlauber – gemeint, die sich zum selben Zeitpunkt an einem Ort oder in einer Region befinden. Zur Info: Nach Angaben des balearischen Statistikamtes leben derzeit rund 1,18 Millionen Menschen auf dem Archipel. Im Vergleich zu Mai 2022 stieg der demografische Dichte-Index in diesem Jahr um 60.000 Menschen sowie im Vergleich zu 2019 um knapp 70.000.

Besonders hoch fiel der Anstieg auf Mallorca aus. Dort kamen im Mai fast 100.000 Menschen mehr gleichzeitig zusammen als im Vorjahr, als schon Rekordzahlen verzeichnet wurden. Letztes Jahr wurde auf Mallorca die bisher höchste Dichte an Menschen auf der Insel gezählt, doch die Daten der ersten fünf Monate dieses Jahres lassen vermuten, dass es diesen Sommer hinsichtlich der Bevölkerungsdichte noch voller wird. Das Erstaunliche ist, dass diese hohen Zahlen trotz der Bemühungen der Regierung, sowohl die Anzahl der Urlauber und als auch den Bau von mehr Wohnimmobilien zu begrenzen, erreicht wurden. Sollte sich die Entwicklung nicht ändern, könnte 2023 ein neues historisches Rekordjahr für die gesamten Balearen werden. Der bisherige Höchststand wurde 2017 erreicht, als sich am 9. August insgesamt 2.071.124 Menschen gleichzeitig auf den Inseln aufhielten.