Der private Fahrdienst Uber, gerade einmal seit zwei Monaten auf Mallorca am Start, baut seine Präsenz am Flughafen Son Sant Joan aus. Aus einem öffentlichen Ausschreibungswettbewerb um feste Stellplätze sei das US-amerikanische Unternehmen jetzt als Sieger hervorgegangen, meldete am Donnerstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Damit werde Uber in Kürze über konkrete Abholpunkte am Flughafen verfügen. Derartige Haltestellen besitzt der private Chauffeurdienst an spanischen Flughäfen bereits in Madrid, Barcelona, Málaga und Bilbao.

Der Zuschlag seitens der Flughafengesellschaft AENA beinhaltet sechs für Uber reservierte Parkplätze im VTC-Bereich. VTC steht für Vehículo de Transporte con Chófer, gemeint sind damit schlicht private Chauffeurdienste. Die Uber-Parkplätze werden nach Verlassen des Terminals auf der linken Seite zu finden sein. Eine entsprechende Ausschilderung im Flughafengebäude soll in den nächsten Tagen erfolgen. Der Vertrag zwischen AENA und Uber gilt zunächst für ein Jahr, beinhaltet aber die Möglichkeit einer Verlängerung. Nach Angaben des Uber-Gebietsleiters für Spanien und Portugal, Felipe Fernández Armbura, blickt das Unternehmen auf einen "hervorragenden" Start auf Mallorca zurück. Fahrten zum und vom Flughafen machten bislang knapp ein Viertel aller Kundenanfragen aus. Mit dem festen Abholpunkt am Flughafen wolle Uber seinen Fahrgästen ein "noch besseres Erlebnis" bieten.