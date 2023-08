Die Serie von sexuellen Übergriffen auf Mallorca-Urlauber reißt nicht ab. Am Donnerstag nahm die Guardia Civil einen Franzosen in Palmanova fest, der unter Verdacht steht, eine 18-jährige schwedische Touristin am Strand vergewaltigt zu haben. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 1. August.

Nach Medienberichten hatten das mutmaßliche Opfer und eine Freundin am Abend zuvor in eine Pizzeria in Palmanova gegessen, wo sie vier junge Männer an einem anderen Tisch sahen. Die Urlauberinnen hinterließen den Männern eine Notiz mit ihren Instagram-Profilen, woraufhin die Männer ihnen auf ihren jeweiligen Social-Media-Konten folgten. Anschließend trafen sich zwei der jungen Männer mit den beiden Schwedinnen am Strand von Palmanova, wo sie Alkohol tranken und später im Meer badeten. Ähnliche Nachrichten Neue Details zur Vergewaltigung einer Britin: Zwei Iren müssen in U-Haft Mehr ähnliche Nachrichten Nach Aussage der jungen Frauen kam es im Wasser zum Austausch von einvernehmlichen Zärtlichkeiten mit den Männern. Doch als einer von ihnen begann, eine der Frauen intimer anzufassen, floh diese aus dem Wasser. Zurück am Strand habe der Mann das mutmaßlich Opfer auf den Boden geworfen und sie vergewaltigt. Ihr Freundin sei währenddessen mit dem anderem Mann am Strand eingeschlafen. Am nächsten Tag im Hotel erzählte das vermeintliche Opfer ihrer Freundin von dem sexuellen Übergriff. Sie erklärte, dass sie keine sexuelle Beziehung mit dem Mann haben wollte und dass er sie vergewaltigt habe. Daraufhin gingen die beiden Frau zur Polizei und erstatteten Anzeige. Die Guardia Civil eröffnete eine Untersuchung und verhaftete den Verdächtigen. Der Freund des Festgenommenen erklärte den Beamten, dass er zu keinem Zeitpunkt gesehen habe, wie sein Freund das mutmaßliche Opfer zum Sex gezwungen habe. Der vermeintliche Täter wurde in Untersuchungshaft genommen. In den vergangenen Wochen wurde ähnliche Fälle von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Touristinnen auf Mallorca bekannt. Ende Juli verhaftete die Polizei vier Deutsche, die unter Verdacht stehen, eine junge Frau gemeinsam in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.