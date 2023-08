Verkehrsinfarkt auf einer im Hochsommer von Urlaubern am höchsten frequentierten Straße im Tramuntana-Gebirge, der Serpentinenstraße zum Fischerort Sa Calobra. Dort staute sich der Verkehr kilometerlang. Autofahrer saßen teils stundenlang fest. Grund war die Panne eines Reisebusses, der auf der Straße vermutlich wegen eines Kupplungsschadens liegenblieb.

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag auf Höhe von Kilometer 3 der berühmten Serpentinenstraße. Augenzeugenberichten zufolge war die Kupplung des Busses kaputt gegangen, so dass dieser mitten auf der Fahrbahn stehenbleiben musste. Sowohl von vorne kommende als auch nachfolgende Fahrzeuge kamen an dem Bus nicht mehr vorbei.

Beamten der Lokalpolizei sowie der Guardia Civil gelang es später zumindest kleinere Pkw an dem havarierten Bus vorbeizulotsen, um den Stau etwas aufzulösen. Andere Reisebusse allerdings mussten auf der engen Straße stehenbleiben.