Der Blitzer, der auf Mallorca die meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen verzeichnet, befindet sich auf der Ma-5120 zwischen Campos und Felanitx: Dort wurden laut der spanischen Verkehrsbehörde von Januar bis Juni bereits 1964 Verstöße gezählt, was einem Durchschnitt von fast elf Verstößen pro Tag entspricht. Das ist eine Neuheit, denn im Jahr zuvor waren die meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Autobahnen zwischen Palma und Peguara und zwischen der Balearen-Hauptstadt und Inca verzeichnet worden.

Die Radaranlage auf der Inca-Autobahn Ma-13 steht in der neuen Rangliste nun an zweiter Stelle: Dort wurden 1774 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Die Verbindungsstraße Ma-4020 von Manacor nach Porto Cristo nimmt den dritten Platz ein mit insgesamt 1500 Verstößen in den ersten sechs Monaten. Auf den gesamten Balearen registriert der Blitzer auf der Autobahn bei Sant Antoni (Ibiza) nach wie vor die meisten Verstöße.

Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni auf Mallorcas Straßen 8733 Verstöße registriert. Verglichen mit Ibiza ist das wenig: Auf der kleineren Nachbarinsel wurden im gleichen Zeitraum nicht weniger als 22.610 Regelwidrigkeiten gezählt.