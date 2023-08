Ihr Bad am Strand Playa de s'Arenal kommt zwei Urlaubern womöglich teuer zu stehen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge hatten sich die zwei Touristen am vergangenen Wochenende trotz Badeverbots eine Abkühlung im Meer nicht nehmen lassen. Die Warnung der Rettungsschwimmer, dass die gehisste rote Fahne das Baden untersage, hätten die Urlauber bewusst in den Wind geschlagen. Mitarbeiter der Ortspolizei von Llucmajor ahndeten das Verhalten daher mit einer Anzeige. Den Urlaubern droht nun ein Bußgeld zwischen 750 und 1500 Euro. Das Missachten der roten Flagge gilt auf Mallorca als schweres Vergehen.

Das Bad im Meer war an dem betreffenden Strand von Samstag vergangener Woche bis Dienstag dieser Woche aufgrund mangelhafter Wasserqualität verboten. Nach Angaben der Ortspolizei hielten sich Strandbesucher im Allgemeinen an das Badeverbot.