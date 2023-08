Es wird wieder heiß in Spanien: Doch Urlauber und Einheimische können vorerst aufatmen: Die Warnstufe Rot gilt derzeit nicht für Mallorca. Dafür wird es in Andalusien ungemütlich: In Sevilla und Córdoba sind bis zu 44 Grad zu erwarten. Im Südwesten, in Huelva, steigt das Quecksilber auf 42 bis 44 Grad Celsius.



Auch in unterschiedlichen Gebieten von Gran Canaria wurde die Warnstufe Rot ausgerufen: Dort können am Wochenende bis zu 40 Grad erreicht werden, unter anderem in der Gipfelregion "Las Cumbres," im Osten, Süden und Westen der Insel. In anderen Gebieten, wie zum Beispiel Lanzarote und Fuerteventura, wurde die Alarmstufe Orange für Freitag ausgerufen: Dort sind bis zu 39 Grad zu erwarten.

In Palma sollen es maximal bis zu 35 Grad warm werden. Am Samstag sind bis zu 33 Grad zu erwarten und am Sonntag "angenehme" 31 Grad. Besonders unangenehm: Die maximale Luftfeuchtigkeit soll am Wochenende 90 Prozent betragen, am Sonntag ist sogar mit 95 Prozent zu rechnen. Doch bereits ab Montag sollen die Temperaturen auf der Insel wieder steigen, und zwar auf Werte über 35 Grad. Bereits am Donnerstag war es auf Mallorca unangenehm heiß geworden: Spitzenreiter war diesmal Sineu mit 36,2 Grad. In Sa Pobla wurden 35,3 Grad erreicht, in Pollença 35 Grad und in Colònia de Sant Pere 34,9 Grad. In anderen Orten wie Campos und Portocolom wurde die 30-Grad-Marke nicht gerissen.