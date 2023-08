Diese Aktion hat am Freitag für viel Aufregung auf Mallorca gesorgt: die illegale Landung von vier Helikoptern auf dem Gelände einer Finca bei Colònia de Sant Jordi im Süden der Insel. Jetzt ermittelt die spanische Behörde für Flugsicherheit (AESA), wie es überhaupt dazu kommen konnte. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" am Samstagmorgen. Dabei sollen alle Daten genau geprüft werden, diese werden von der staatlichen Flugsicherungsgesellschaft Enaire herausgegeben. Denn auch für Hubschauer gilt: Es muss bekannt sein, wo genau sie sich befinden, von wo aus sie starten und wo sie landen.

Um überhaupt fliegen zu können, muss den Besitzern von Helikoptern eine offizielle Erlaubnis der spanischen Flughafenbetreiberbehörde Aena vorliegen. Auch muss vor jedem Flug den Behörden ein Plan vorgelegt werden. Ob all das in dem konkreten Fall vom Donnerstag, 10. August, erfüllt war, wird sich zeigen. Das Gelände ist dicht besiedelt und es gibt Stromleitungen, die sehr gefährlich für den Flugverkehr sind. Am Freitag hatten die vier illegal gelandeten Hubschrauber das Gelände Richtung Flughafen wieder verlassen. Empörte Nachbarn schilderten, nach den Landungen seien 15 Personen aus den Helikoptern gestiegen.

Die aufgeregten Anwohner hatten Nationalpolizei und Guardia Civil verständigt. "Sie stießen mit Champagner an, als die Polizei kam", beschrieben sie. Der größte Hubschrauber habe die Schweizer Flagge getragen. Bei den Insassen soll es sich unter anderem um Nordamerikaner gehandelt haben, die von Ibiza nach Mallorca geflogen waren. Vor Kurzen habe ein belgisches Ehepaar die Finca gekauft und nutze sie seitdem als Ferienhaus.

Fälle wie den vom Donnerstag hatte es in der Vergangenheit auf Mallorca immer wieder gegeben. Zu den solventen Kunden solcher illegalen Ausflüge gehören Schweizer, US-Amerikaner, Österreicher und Deutsche. Die Helikopter kommen vom Flugplatz Son Bonet oder von Menorca oder von einem "Aeródromo" bei Binissalem. Es war auch wiederholt registriert worden, dass Helikopter von Luxusyachten aus starteten.