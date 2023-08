Wegen eines Problems mit dem Klimaanlagensystem sind drei Stockwerke eines Bürogebäudes in Palma de Mallorca komplett unter Wasser gesetzt worden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag berichtete, wurden die dort normalerweise tätigen Beamten am Montag aufgefordert, von ihren Wohnungen aus tätig zu sein.

Die Havarie an dem Gebäude am Innenstadtring Avenidas ereignete sich am Freitagnachmittag im fünften Stock, als sämtliche Mitarbeiter bereits ihre Schreibtische verlassen hatten. Da niemand das Problem bemerkte, konnte das Wasser tagelang bis in den dritten Stock herunterlaufen und unter anderem Computer und Drucker unbrauchbar machen.

Als das Problem schlussendlich entdeckt wurde, wurde sofort die Wasserversorgung des gesamten Gebäudes gestoppt. Feuerwehrleute erreichten am Montagmorgen den Bau und pumpten das Wasser heraus. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt, er dürfte aber beträchtlich sein.

In dem Gebäude kann man sich, wenn man in Palma wohnt, an- oder abmelden oder Meldebescheinigungen ausdrucken. Auch Bürgerkarten für die Benutzung der EMT-Bussen werden dort ausgestellt.