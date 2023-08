Mit einer nicht ganz alltäglichen Aktion gedachte ein spanisches Ehepaar aus Mallorca, seiner Tochter einen langgehegten Wunsch zu erfüllen. Sie entwendeten im Safari Zoo in sa Coma kurzerhand ein Pony mit Sattel und allem Drum und Dran. So geschehen bereits Ende Juli, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag mit Verweis auf eine Pressemeldung der Guardia Civil meldete. Die viel beachtete gemeinte Aktion endete jetzt mit der Festnahme des Vaters der Kleinen. Das Pony kehrte mittlerweile wieder zu seinem rechtmäßigen Eigentümer zurück.

Nach Angaben der Guardia Civil war die Familie vor gut zwei Wochen mit einem Kleinlaster auf dem Gelände des Privatzoos vorgefahren. Dort mieteten sie wie normale Besucher für die Tochter ein Pony für einen Ausritt an. Als weder das Mädchen noch deren Eltern zum vereinbarten Rückgabezeitpunkt erschienen, leiteten die Angestellten des Zoos eine Suche in der unmittelbaren Umgebung ein. Doch von dem Pony und den drei Besuchern fehlte jede Spur. Die Betreiber des Zoos alarmierten daraufhin die Guardia Civil, die umgehend Ermittlungen einleitete. Nach zweiwöchiger Fahndung machten die Polizisten das entführte Pony schließlich in einem Haus in Palmas exklusiver Wohnsiedlung Son Vida ausfindig. Damit endete für das Mädchen der Traum vom eigenen Pony, für ihren Vater hingegen begann ein juristisches Nachspiel.