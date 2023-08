Es ist ein ungewöhnlicher Fall gewesen, mit dem es die Ermittler auf Mallorca in diesen Tagen zu tun hatten: Sie haben am Montag einen 61-jährigen Brandstifter festgenommen, der für mehrere Waldbrände auf der Insel verantwortlich sein soll. Das Besondere dabei: Er ist ehemaliger Feuerwehrmann. Die Feuer soll er rund um die Ortschaften Caimari und Selva im Nordwesten gelegt haben. Die Ermittler konnten den Mann auf frischer Tat ertappen: Sie verfolgten ihn mit einer unbemannten Drohne, während er ein neues Feuer auf einem Bauernhof nahe Caimari legte.

Danach versuchte der Mann, auf seinem Roller zu fliehen, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Última Hora". Wegen des Feuers mussten mehrere Häuser evakuiert werden. Bei der Festnahme war der Mann betrunken und hatte mehrere Feuerzeuge, Brandbeschleuniger und Papier dabei. Anwohner hatten bereits vermutet, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sind. Insgesamt waren es in im vergangenen Monat gleich sieben Brände, die in den beiden Orten in Wäldern und auf Gehöften ausbrachen. Fünfzehn Tage lang hatten die Ermittler den tatverdächtigen Francisco B. im Visier.

Der mutmaßliche Brandstifter war jahrelang für die balearische Forstschutzbehörde Ibanat als Feuerwehrmann tätig. Sie bewacht und reagiert bei Waldbränden auf den Inseln. Er soll entlassen worden sein und arbeitete seitdem als Maurer. Im Sommer besteht auf den Balearen oft erhöhte Waldbrandgefahr. So auch in diesen Tagen, denn es ist sehr heiß und trocken. Deshalb gilt vom 1. Mai bis zum 15. Oktober gilt ein offizielles Feuerverbot auf Waldflächen. Erst kürzlich war wieder Bewegung in das Thema gekommen, denn angesichts zahlreicher verheerender Waldbrände im Mittelmeerraum fordern Experten eine bessere Zusammenarbeit der Behörden auf diesem Gebiet in der EU.

Besonders der Einsatz von Löschflugzeugen und -helikoptern müsse besser koordiniert werden, sagte der Chef der mallorquinischen Luftfahrtstiftung und der spanischen Wasserflugzeugstiftung Miguel Buades. Auf Mallorca könne in der Bucht von Pollença eine Basis entstehen. Die Balearen blieben bislang von Großfeuern verschont. Das dürfte am effizienten Überwachungssystem auf den Inseln liegen. Die zuständige Behörde ist Ibanat, die über Löschflugzeuge und -Hubschrauber sowie sonstige Einsatzfahrzeuge verfügt. Von speziellen Türmen aus beobachten Mitarbeiter Waldregionen und schlagen Alarm, sobald sie etwas Verdächtiges sehen.