Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen wieder richtig heiß. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet erreichen die Temperaturen bis zu 38 Grad. Pressesprecher Bernat Amengual erklärte gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass diese Episode hoher Temperaturen durch einen neuen Luftzustrom aus Afrika verursacht wird.

Damit werden die Tagestemperaturen bis zu 7 Grad höher liegen als die für diese Jahreszeit üblich. Normalerweise bewegen sich die durchschnittlichen Werte im Hochsommer bei 31 Grad, so Amengual. Aufgrund der hohen Temperaturen hatte der Wetterdienst bereits am Montag für den Süden, das Landesinnere, den Norden sowie den Nordosten die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Und die Werte haben bereits kräfig angezogen: In Pollença wurden am Montag schon 36 Grad erreicht, am Flughafen von Palma wurden ebenfalls 36 Grad gemessen. Der Dienstag startete mit viel Sonnenschein, nur gelegentlich bildeten sich einige harmlose Wolkenfelder. Das Quecksilber klettert an diesem Tag erneut auf 36 Grad. Insgesamt werden 13 Sonnenstunden erwartet.

Der Mittwoch wird voraussichtlich der heißeste Tag der Woche sein. Im Süden und im Tramuntana-Gebirge könnte das Quecksilber auf 38 Grad klettern, im Landesinneren, im Norden und im Nordosten steigen die Werte auf 37 Grad. Im Osten bleibt es bei Temperaturen um die 32 Grad deutlich angenehmer. Zudem könnte Saharastaub in der Luft liegen. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 27 Grad.