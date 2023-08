Auf Mallorca und den Nachbarinseln wurden in diesem Jahr deutlich mehr Urlauber registriert als im Vergleichszeitraum des Jahres zuvor. Nach jüngsten Statistiken reisten in den ersten sechs Monaten 2023 insgesamt 7.126.001 Touristen auf die Inseln. Der Monat Juni verzeichnete die meisten Ankünfte, fast 2,5 Millionen, doch diese Zahl wird voraussichtlich von den zu erwarteten Daten im Juli und August noch übertroffen werden.

Das Gesamtvolumen für das erste Halbjahr übertrifft somit die Zahlen des Vorjahres um etwa 670.000 Touristen. In jedem Monat des laufenden Jahres kamen mehr Urlauber nach Mallorca als im Vergleichsmonat aus 2022. Es liegt auch über den Zahlen des gleichen Zeitraums in den Jahren 2019 und 2018, wobei letzteres Jahr mit 16.551.595 Besuchern den bisherigen Rekord innerhalb von zwölf Monaten aufstellte. Der aktuelle Zuwachs an Ankünften lässt darauf schließen, dass am Ende dieses Jahres ein absoluter Rekord erzielt werden könnte, sofern keine ungewöhnlichen Ereignisse eintreten.

Auch die Hotelbranche rechnet in den kommenden Wochen mit einer weiter steigenden Auslastung. Die Hotelvereinigung von Mallorca (FEHM) prognostiziert für August eine Zimmerbelegung von knapp 85 Prozent, obwohl Last-Minute-Buchungen diesen Prozentsatz noch erhöhen könnten.

Flugbewegungen

Die spanische Flughafenbetreibergesellschaft AENA gab am Montag (14.8.) die bisherige Jahresrekordmarke mit insgesamt 1410 an den Balearen-Airports abgefertigten Flügen bekannt. In Palma wurden 885 Flüge gezählt, in Ibiza-Stadt 373 und in Mahón 152 Flugabfertigungen gezählt.

Aena teilte ebenfalls mit, dass im Juli auf allen Flughäfen der Balearen insgesamt 6.537.154 Passagiere registriert wurden. Der Flughafen Palma verzeichnete die meisten Passagiere, insgesamt 4.378.210, was einer Steigerung von 5,9 Prozent gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2022 entspricht. Die Mehrheit der Besucher, nämlich 3.490.792 (eine Steigerung von 6,9 %), kam aus dem Ausland. Bis Juli dieses Jahres wurden insgesamt 24.597.372 Passagiere gezählt.