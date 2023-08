Drei Deutsche Urlauber im Alter von 22 bis 25 Jahren wurden von der spanischen Nationalpolizei an der Playa de Palma verhaftet, die einen Bundesbürger an der Playa de Palma verprügelt haben sollen. Nach ihrer Tat, die sich am Dienstag gegen 23 Uhr an der bei Deutschen beliebten Touristenmeile ereignete, flohen die drei Männer in ihr Hotel.

Das Opfer hingegen versuchte, sich nach dem gewalttätigen Angriff zu rächen und suchte, mit blutüberströmten Gesicht und einem Messer in der Hand, die besagte Unterkunft auf. Am Eingang jedoch konnten ihn der Rezeptionist und das Sicherheitspersonal daran hindern, das Hotel zu betreten. Polizeibeamte begaben sich daraufhin zum Tatort, wo sie das Opfer vorfanden, das stark am Kopf blutete. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Mittwochmorgen gelang es der Polica Nacional, die vermeintlichen Täter festzunehmen, denen Körperverletzung vorgeworfen wird.