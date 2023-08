Ein besonders großes Exemplar eines Thunfisches wurde am Strand Playa de S'Illot nahe Sa Coma im Osten der Insel am Samstag gegen 17 Uhr an Land gespült. Touristen und Residenten teilten ein Foto von dem Tier, das der MM-Redaktion vorliegt.

Thunfisch allgemein gilt auf der Insel als Delikatesse: Zusammen mit Meeresfrüchten ist er Bestandteil vieler traditioneller Gerichte in Restaurants – sei es gegrillt, gebraten oder als Teil von Paellas oder Tapas. Thunfische finden sich ebenfalls im Süden von Mallorca nahe der vorgelagerten Insel Cabrera vor. Dort werden immer mal wieder diverse rote Exemplare gefangen, filetiert und verspeist. Besonders gut schmeckt das Filet, das aus dem Rücken geschnitten wird.