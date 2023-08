Spektakulärer Anblick am Strand von Sant Elm im Südwesten von Mallorca: Am vergangenen Sonntag ist dort ein 120 Kilogramm schwerer Thunfisch in die Bucht gespült worden. Anwesende Badegäste machten Fotos und Videos von dem Kadaver des Tieres und teilten sie in den sozialen Medien.

Erst im vergangenen Monat wurde vor der Nordwestküste von Mallorca in der Nähe von Port de Sóller ein besonders schweres Thunfisch-Exemplar aus dem Meer geholt worden. Wie der Fischer Antoni Moranta damals gegenüber MM sagte, wog das Tier nicht weniger als 300 Kilogramm und wurde für zehn Euro pro Kilo in der Fischhandelsbörse in Palma verkauft. Der Thunfisch wurde in der Gemeinde Andratx angespült. Immer wieder werden in den balearischen Gewässern riesige Thunfische an Land gezogen. Das größte Tier wurde im Juli 2022 vom ibizenkische Fischerboot Alatxa gefangen. Der damals gefangene rote Thunfisch wog 380 Kilogramm und hatte eine Länge von 283 Zentimetern.