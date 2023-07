Vor der Nordwestküste von Mallorca ist in der Nähe von Port de Sóller ein besonders schweres Thunfisch-Exemplar aus dem Meer geholt worden. Wie der Fischer Antoni Moranta gegenüber MM sagte, wog das Tier nicht weniger als 300 Kilogramm und wurde für zehn Euro pro Kilo in der Fischhandelsbörse in Palma verkauft. Für den Fischer ergab sich ein Verdienst von 3000 Euro.

Normalerweise wiegt ein Thunfisch zwischen 100 und 150 Kilogramm, aber manchmal werden sie deutlich größer und schwerer. Sie halten sich in größeren Tiefen auf. Vor Mallorca finde man so ein Exemplar nicht alle Tage, so Moranta. Der Fischer ist in Port de Sóller stationiert, sein Boot heißt "Danagus". Thunfische finden sich ebenfalls im Süden von Mallorca nahe der vorgelagerten Insel Cabrera. Auch dort werden immer mal wieder diverse rote Exemplare gefangen, filetiert und verspeist. Dies gehört vor allem im Hotel Honucai in Colònia de Sant Jordi zur Tradition. Besonders gut schmeckt das Filet, das aus dem Rücken geschnitten wird.