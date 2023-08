Die Exzesse an der Playa de Palma auf Mallorca nehmen kein Ende. Anwohner beschweren sich neuerdings darüber, dass vor allem holländische Partyurlauber am Sportplatz Toni Servera nahe dem "Balneario 4" in Arenal in großen Gruppen herumgrölen. Das liegt nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" daran, dass die ungeliebten Feriengäste dort regelmäßig warten, um Busse zu besteigen. Diese bringen sie zu Anlegestellen von sogenannten Partybooten.

Laut den Anwohnern ist es am schlimmsten, wenn die vor allem jungen Urlauber spät abends völlig betrunken wiederkommen. Dann könne man sich gar nicht mehr vor die Haustür trauen, so ein Nachbar gegenüber "Ultima Hora". Außerdem würden die Holländer die Umgebung völlig zumüllen. Es sei auch schon vorgekommen, dass sie Autos beschädigt hätten. Ähnliche Nachrichten Traurig aber wahr: Die Playa de Palma ist Europas Hotspot für Exzesstourismus in diesem Sommer Mehr ähnliche Nachrichten Die Gegend rund um den "Balneario 4" galt verglichen mit dem "Balneario 6" (deutche Ballermannzone) bislang als ruhiger. Heiß her geht es auch am "Balneario 1" an der Gemeindegrenze von Palma und Llucmajor, wo sich zahlreiche von jungen Holländern besuchte Lokale befinden. Dort kommt es wie auch im deutschen Abschnitt immer wieder zu Zwischenfällen. Sogenannte Partyboote starten im Hafen von Arenal und auch von der Golondrinas-Mole in Palma, die sich gegenüber vom Auditorium befindet. Die Dienstleistung dieser Anbieter besteht darin, mit jungen Leuten in die Bucht von Palma zu fahren, diese mitunter für kurze Zeit ins Meer springen zu lassen und darüber hinaus große Mengen Alkohol auszuschenken.