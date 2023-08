Beamte der spanischen Nationalpolizei haben auf Mallorca drei Männer festgenommen, die in diesem Sommer am helllichten Tag in einem bekannten Beachclub der Insel Objekte im Wert von etwa 100.000 Euro gestohlen haben sollen. Den polizeibekannten Kriminellen wird vorgeworfen, sich am 18. Juli gegen 14.30 Uhr über Felsen Zugang zu dem international bekannten Etablissement an der Cala Estància verschafft zu haben.

Sie sollen dort unter anderem eine Edelarmbanduhr der Mark "Linde Wendelin Black Tattoo Octopus" im Wert von 50.000 Euro entwendet haben. Hinzu kommen zwei Handtaschen im Wert von je 800 Euro und eine weitere, 4000 Euro teure Tasche. Außerdem ließen die aus Nord- und Zentralafrika stammenden Männer dort 6000 Euro in bar mitgehen. Die Nationalpolizei kam den Tatverdächtigen durch Kameraaufnahmen auf die Spur. In dem Beachclub befinden sich mehrere dieser Apparate. Die Männer sollen bereits in der Vergangenheit zahlreiche Diebstahlsdelikte begangen haben. Auf ihr Konto soll auch eine Attacke an einem Mietwagenstand gehen. Dort wollte eine Deutsche ein teures Auto leihen, als sich einer der Männer auf sie stürzte, um ihr eine Tasche zu stehlen. Dieser Überfall schlug allerdings fehl. Auf der Insel gibt es mehrere Beachclubs, die sehr teuer sind. Im Hochsommer wird man dort für eine Liege manchmal über 100 Euro los. Neben dem in einem weißen Gebäude befindlichen Club an der Caña Estància finden sich solche Einrichtungen auch an der Playa de Muro, in Cala Llamp und in den Siedlungen Puig de Ros und Badia Gran.