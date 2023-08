Noch am Montagnachmittag hatte es geheißen, die Mitarbeiter des Sóller-Zugs wollten in Streik treten. Ein letztes Treffen mit den Verantwortlichen der Bahn über mögliche Lohnerhöhungen hätten kein Ergebnis gebracht. Ganz anderes Bild dann aber am Dienstagfrüh: Beim MM-Besuch am alten Sóller-Bahnhof an der Plaça d'Espanya in Palma herrscht völliger Normalbetrieb. Urlauber kaufen Tickets, der "Rote Blitz" fährt wie immer im Stundentakt ins Orangental.

Auf MM-Anfrage bestätigt eine Mitarbeiterin des "Ferrocarril de Sóller": Alles ist normal, der Streik wurde vorerst abgesagt. Vorgesehen war eigentlich ein "Streik light" mit einem Mindestbetrieb. Das sei aber "aus Sicherheitsgründen" nicht möglich gewesen, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet. Und so können auch an diesen sonnigen Tagen wieder Tausende Touristen, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, mit der Bimmelbahn unter der Tramuntana hindurch an die Westküste fahren, ein Eis auf der Plaça de la Constitució vor Sóllers alter Kirche verspeisen und im Anschluss mit der Tram zum Hafen in Port de Sóller weiterfahren. Die Holzbahn ist immerhin einer der größten Touristenattraktionen auf Mallorca. Aber: Ab kommender Woche könnte es tatsächlich zum Ausstand kommen. Man plane weiterhin, am 28. und 29. August sowie vom 7. bis 9. September die Arbeit niederzulegen. Die Angestellten kämpfen für stufenweise Gehaltsanpassungen. Die Verantwortlichen der Bahngesellschaft hingegen argumentieren, solche habe es in den vergangenen Jahren bereits zur Genüge gegeben.