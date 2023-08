Nach der Festnahme von zwei weiteren Tatverdächtigen am vergangenen Sonntag in Frankreich werden die spanischen Justizbehörden deren Auslieferung beantragen. Die beiden jungen Franzosen, denen die Strafverfolger auf Mallorca die Teilnahme an einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18 Jahre alten britischen Urlauberin vorwerfen, sollen in den nächsten Stunden einem französischen Ermittlungsrichter vorgeführt werden, meldete am Dienstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Es wird damit gerechnet, dass der französische Ermittlungsrichter für die beiden Männer Untersuchungshaft anordnet. Im Anschluss ist nach Medienberichten davon auszugehen, dass die spanische Justiz ein förmliches Auslieferungsgesuch für die Tatverdächtigen stellt und diesem seitens der französischen Behörden entsprochen wird. Einer Überstellung der Festgenommen nach Mallorca stünde dann nichts mehr im Wege. Ähnliche Nachrichten Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Zwei weitere Festnahmen in Frankreich In Palmas Gefängnis würden die beiden Männer dann auf die sechs weiteren Tatverdächtigen treffen, die von der Polizei noch am Tag der mutmaßlichen Vergewaltigung festgenommen worden waren. Die acht Männer stehen unter dringendem Verdacht, am 14. August gemeinsam eine 18 Jahre alte britische Urlauberin in einem Hotelzimmer in Magaluf (Calvià) sexuell missbraucht zu haben. Medienberichten zufolge streitet die Gruppe ab, dass beim stattgefundenen Geschlechtsverkehr Gewalt im Spiel gewesen sei. Vielmehr habe es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Die zuständige Ermittlungsrichterin sah das nach Auswertung der Videos, die von den Tatverdächtigen mit den Smartphones aufgenommen worden waren, allerdings anders. Auf diesen sei deutlich zu sehen, dass der Geschlechtsverkehr unter Anwendung von Gewalt zustande gekommen sei. Ersten Ermittlungen der Guardia Civil zufolge kannten sich etliche der acht Tatverdächtigen zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat noch nicht.