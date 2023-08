Schon wieder ist es zu einem blutigen Zwischenfall an der Playa de Palma gekommen. An der beliebten Feiermeile auf Mallorca ist am Mittwochmorgen ein deutscher Urlauber mit einem Messer verletzt und ausgeraubt worden. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 3.10 Uhr an der Avenida Fra Joan Llabrés, die oberhalb der beliebten Großraumdiskotheken des "Ballermanns" entlang führt.

In einem der Musiktempel soll der Deutsche zuvor gefeiert haben. Die Angreifer, allesamt Nordafrikaner Mitte zwanzig, sollen den Touristen beim Verlassen der Diskothek abgefangen haben. Zunächst versuchten sie, ihn mit Schlägen zum Herausgeben seiner Wertsachen zu bewegen. Als sich der Deutsche wehrte, zückte einer der Männer ein Messer, verletzte ihn an Hand und Bauch. Im Anschluss gelang es den Kriminellen, dem Urlauber Bargeld zu entwenden, er blieb allerdings im Besitz seines Smartphones. Die Polizei eilte herbei und nahm die Ermittlungen auf. Bilder umliegender Überwachungskameras sollen nun dabei helfen, die Männer zu identifizieren. Erst am Montag hatte es an der Playa de Palma einen ganz ähnlichen Vorfall gegeben. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ebenfalls ein Deutscher von zwei unbekannten Männern auf offener Straße niedergestochen und ausgeraubt worden. Das Opfer kam mit Schnittverletzungen am Bauch und an den Händen in ein Krankenhaus in Palma. Nach Informationen der Zeitung "Crónica Balear" ereignete sich der Vorfall im der Carrer de Samil auf der Höhe der Avinguida de Son Rigo.