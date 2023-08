In unmittelbarer Nähe des Strandlokals "Balneario 6" an der Playa de Palma auf Mallorca ist am Donnerstag eine Urlauberin ertrunken. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine 59-Jährige, die Nationalität wurde nicht mitgeteilt. Dass es eine Deutsche sein könnte, ist jedoch nicht unwahrscheinlich. Es handelt sich laut einer Statistik der Balearen-Regierung um den 25. tödlichen Badeunfall auf dem Archipel im laufenden Jahr.

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag gegen 10.20 Uhr. In der Gegend rund um den "Balneario 6" halten sich bekanntermaßen besonders viele deutsche Touristen auf. Die schnell herbeigeeilten Helfer vom Rettungsdienst Samu 061, der Lokalpolizei Palma und der Nationalpolizei konnten die Frau nicht wiederbeleben. In der Hochsaison steigt wegen der vielen Strandtouristen auf Mallorca traditionell die Zahl der Badeunfälle tödlicher oder fast tödlicher Art. Dazu kommt es, weil einige Badende ihre Kräfte falsch einschätzen oder Herzinfarkte erleiden bzw. andere gesundheitliche Beschwerden haben. Es gibt auch Gegenden wie etwa an der Playa de Muro, wo tückische Strömungen Gäste mitunter aufs Meer ziehen. Auch hohe Wellen sind manchmal ein Problem für Badende.