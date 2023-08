Badeurlauber aufgepasst: An bekannten Strandabschnitten von Mallorca ist eine Qualle der ganz besonderen Sorte gesichtet worden. Es handelt sich um die sogenannte Spiegelei-Qualle, eine seltene und im Mittelmeer heimische Art.

Der Klimawandel und der damit einhergehende Temperaturanstieg führen zu einer deutlichen Zunahme des Vorkommens dieser Meereswesen vor den Küsten Spaniens, insbesondere vor Mallorca. Laut der Webzeitung "Cronica Balear" wurde diese Quallenart in den letzten Tagen in El Toro (Calvià), Es Trenc (Campos) und an weiteren Stränden Mallorcas gefunden. Ihre Form ähnelt einem flachen Kreis mit gewellten Rändern, und ihre Farbe variiert zwischen hellen Gelb-, Orange- und Weißtönen. In der Körpermitte befindet sich eine Ausstülpung, die an das Eigelb eines Spiegeleis erinnert, daher auch ihr kurioser Spitzname.

Doch es gibt gute Nachrichten für Badegäste: Im Gegensatz zu anderen Quallen, die stechende Tentakel haben, um Beute zu fangen, sind Spiegelei-Quallen für den Menschen harmlos und haben keine gefährlichen Tentakel. Diese Quallen sind im Allgemeinen ruhig und können friedlich nahe der Wasseroberfläche schwimmen. Aufgrund ihrer harmlosen Natur und ihres ungewöhnlichen Aussehens ziehen sie besonders bei Tauchern und Meeresliebhabern oft die Aufmerksamkeit auf sich.



Achtung: Trotz ihres freundlichen Aussehens sollte man keine Quallenart in der Meeresumwelt berühren oder stören. Obwohl Spiegeleiquallen keine Gefahr für den Menschen darstellen, können andere Quallen stechende Tentakel haben, die bei manchen Menschen Unbehagen und sogar allergische Reaktionen hervorrufen können.