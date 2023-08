In den vergangenen Tagen hat das Wetter auf Mallorca vielen Menschen einiges abverlangt. Es war heiß und schwül, die Nächte kühlen nicht ab und auch die Wassertemperaturen im Meer liegen bei rund 30 Grad. Die aktuelle Hitzewelle soll nun endlich zu Ende gehen – Urlauber, Residenten und auch die Natur dürften am Wochenende etwas aufatmen können. Mit kühleren Temperaturen und Regen darf am Sonntag gerechnet werden und bis dahin bleibt es heiß. MM hat die Daten des staatlichen Wetterdienstes AEMET ausgewertet und hier ist der ausführliche Überblick für das Wochenend-Wetter auf der Insel.

Am Freitag gilt für den Norden, Osten, Westen sowie für die Inselmitte noch einmal die Wetterwarnstufe Gelb wegen Hitze. Die Temperaturen können zwischen 36 und 38 Grad erreichen. Dazu scheint so gut wie den ganzen Tag die Sonne und der Himmel bleibt meistens wolkenfrei. An folgenden Orten werden diese Höchsttemperaturen erwartet: In Alcúdia und Sóller zu 36 Grad, in Campos um 35 Grad, in Sa Pobla 38 und Inca sogar bis zu 39 Grad. Ein wenig angenehmer wird es im Tramuntana-Dorf Valldemossa mit maximal 32 Grad und in der Inselhauptstadt Palma mit höchstens 33 Grad.

Am Samstag ist dann nur noch für die Inselmitte eine Hitzewarnung herausgegeben. Wer gerade auf Mallorca Urlaub macht, kann den vorerst letzten richtig heißen Tag am Meer oder im Pool genießen. Dazu werden es in Capdepera bis zu 33 Grad, in Ses Salines und Santanyí bis zu 32 und in Muro heiße 36 Grad. Auch der Samstag wird meistens sonnig, am Nachmittag kann es vereinzelt schon etwas wolkiger werden. In der Nacht zu Sonntag kommen dann die ersten Windböen auf und werden sich durch den Sonntag ziehen.

Am Sonntag rechnet der Wetterdienst mit viel Regen, Gewittern und Böen. Deshalb wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben, die für die gesamte Insel und die Küsten Norden, Osten, Süden und Nordwesten gilt. Starker Wind dürfte für zwei bis drei Meter hohen Wellengang sorgen, teilt die AEMET mit. Damit muss am Sonntag ab 12 Uhr gerechnet werden. Durch den langersehnten Regen fallen die Werte unter 30 Grad, stellenweise kann es sicher noch kühler werden. Ein kurzer Ausblick Richtung nächste Woche: Das Mallorca-Wetter wird etwas wechselhafter, mit einem Sonne-Wolken-Mix und auch nicht mehr ganz so heiß.