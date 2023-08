Eine Bäckerei in Magaluf, im Südwesten von Mallorca, muss wegen illegalen Verkaufes von alkoholischen Getränken vorübergehend ihre Pforten schließen und eine Geldstrafe zahlen. Das hat nun das Rathaus von Calvià bekannt gegeben. In der Backstube wurde verbotenerweise nachts Alkohol verkauft.

Die örtlichen Polizeibeamten erwischten eine Bäckerei in dem vor allem bei britischen Urlaubern beliebten Touristengebiet, die mitten in der Nacht Alkohol verkaufte, also außerhalb der in der Verordnung versehene erlaubten Zeiten. Die Bäckerei wurde vorsorglich geschlossen und mit einem Bußgeld in Höhe von 60.000 Euro belegt.

Laut des Anti-Sauftourismus-Dekrets, das 2020 verabschiedet wurde, ist der Verkauf von alkoholischen Getränken in Geschäften und Supermärkten in Partyhochburgen, wie in diesem Fall Magaluf und Punta Ballena, zwischen 21.30 und 8 Uhr verboten. Dies gilt auch an der Playa de Palma. "Exzesse haben in unserer Gemeinde keinen Platz", so der Stadtrat Juan Feliu gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.