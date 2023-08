Dieses Sturmtief hat es in sich: Seit Sonntagmorgen ist die ganze Insel in Alarmbereitschaft. Wegen der heftigen Unwetter gilt noch bis Mitternacht die Wetterwarnstufe Orange. Es hat ergiebige Regenfälle gegeben, orkanartige Windböen und sogar Hagel. Vielerorts gab es Unfälle mit leicht verletzten Menschen. Auch am Flughafen von Palma de Mallorca sind die Auswirkungen zu spüren. Die meisten Flüge starten und landen mit Verspätungen. Einige Flieger mussten umgeleitet werden, wie etwa eine Maschine von Basel nach Palma, die nur in Valencia landen konnte, berichtet ein Facebook-User in einer Mallorca-Gruppe.