Die Britin Estela Orts ist Mitarbeiterin eines Vergnügungsbetriebs in Magaluf. Auf Instagram schilderte sie, wie sie in einem Flugzeug zwischen Alicante und Mallorca am Sonntag Todesängste ausstehen musste.

Hier ihr Bericht:

"Jetzt bin ich ruhiger ... HEUTE WURDE ICH WIEDERGEBOREN. Ich hoffe, der Pilot des Flugzeugs liest dies: DANKE, danke für das, was du heute getan hast, du musst dich nicht bei uns entschuldigen, die Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an, aber am Ende war es nur ein Schreck. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir der Gedanke in den Sinn kam, dass es das war.

Der Flug hatte sich wegen des Sturms in Palma de Mallorca verzögert, wir warteten im Flugzeug, bis sie das "Ok" erhielten. Der Abflug war für mich seltsam, zu Beginn des Fluges hatten wir ein paar Turbulenzen, aber das war normal. (Ich hatte schon meiner Familie geschrieben, die etwas Angst hatte, weil sie den Sturm in den Nachrichten gesehen hatten). BIS ES PASSIERTE. Das Flugzeug begann zu stürzen. Menschen und Kinder schrien, mir war schlecht, ich konnte nicht anders als zu weinen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Moment dauerte, aber er fühlte sich ewig an.

Bis es dem Piloten gelang, das Flugzeug zu stabilisieren, war es wie eine Achterbahn. Niemand sagte etwas über den Lautsprecher zu dem, was passierte, selbst als das Flugzeug stabilisiert war. Es verging einige Zeit, und der Pilot erklärte, warum er nicht sprach, und es erscheint mir logisch, warum: 130 km/h Kreuzwinde. Wir versuchten zu landen, aber es ging nicht, wir drehten zwei Runden um die Insel und es war unmöglich, herunterzugehen, plötzlich sahen wir die Insel nicht mehr und begannen zu steigen. Der Pilot entschied, dass es die beste Option sei, nach Alicante zurückzukehren. 10.30 Uhr hoben wir ab, 12.36 Uhr landeten wir (normalerweise dauert der Flug 40 Minuten)."

Danach teilte Estela Videomaterial aus dem Inneren des Flugzeugs, auf dem man sieht, wie dieses hin und her springt, und hört, wie die Passagiere schreien.

Estela befindet sich derzeit in Alicante und hat einen Platz auf einem Flug zurück nach Mallorca am Montagnachmittag erhalten.