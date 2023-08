Über Mallorca hat sich längst wieder die Sonne breitgemacht, am Flughafen Son Sant Joan herrscht allerdings nach dem heftigen Besuch von Sturmtief Betty weiterhin Chaos. Bis zum frühen Nachmittag ist es nach Angaben der Flughafengesellschaft AENA in mehr als 300 Fällen zu Verspätungen und Flugausfällen gekommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge kann diese Zahl im Verlauf des Tages "durchaus noch steigen". Insgesamt waren für den Montag 880 Flugbewegungen programmiert.



Sorgen bereiteten demnach AENA am Montag vor allem technische Probleme auf Flughäfen in Großbritannien. Medienberichten zufolge handelte es sich bei den am Flughafen Gestrandeten zuallererst um britische Urlauber, die auf einen Heimflug warteten. Nach Angaben von "Ultima Hora" waren davon insbesondere Kunden der beiden Billig-Airlines Ryanair und Jet2 betroffen. Etliche hätten die Nacht zu Montag auf dem Boden im Abflugterminal verbracht.



Sturm Betty hatte am Sonntag auf Mallorca unter anderem dafür gesorgt, dass Dutzende von Flügen gestrichen werden mussten. Zudem leiteten die Behörden 20 Flüge, darunter auch solche aus Deutschland, auf Städte wie Alicante, Valencia und Barcelona um. Ähnlich verhielt sich die Situation auf den Flughäfen auf Ibiza und Menorca.