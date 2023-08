Auf Mallorca ist am Montagnachmittag eine junge Deutsche ertrunken. Wie die mallorquinische Tageszeitung "Diario de Mallorca" berichtet, handelt es sich um eine Deutsche. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr an der Bucht Sa Calobra im Nordwesten des Tramuntana-Gebirges. Nach dem Sturm am vergangenen Sonntag war das Meer noch deutlich aufgewühlt. Die 30-Jährige ging dennoch mit ihrem Partner baden.

Ersten Informationen zufolge wurde die Frau von einer Welle erfasst und vom Ufer weggetrieben. Aufgrund des aufgewühlten Meeres schaffte sie es nicht mehr aus eigener Kraft zurückzuschwimmen. Auch ihr Begleiter befand sich im Wasser, konnte sich aber auf einen Felsen retten. Die Notrufzentrale mobilisierte die Seenotrettung, die einen Hubschrauber in das Gebiet schickte, um die Verletzten zu evakuieren. Bei ihrer Ankunft war die Frau bewusstlos und die Sanitäter begannen noch vor Ort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese blieben jedoch erfolglos. Die 30-Jährige wurde in das Universitätsklinikum Son Espases nach Palma gebracht. Dort starb sie kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Ihr Partner musste ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen.