Nach dem Durchzug des verheerenden Sturmtiefs Betty ist Mallorca noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, da braut sich bereits das nächste Tiefdruckgebiet zusammen. Für das Wochenende erwarten die Meteorologen des spanischen Wetterdienstes AEMET eine sogenannte DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), vier großgeschriebene Buchstaben, die schlicht als Synonym für ein Unwetter stehen. Ob das DANA bereits am Samstag für ungemütlichen Sturm und Regenfälle sorgt oder erst am Sonntag, lasse sich nach Aussage des AEMET-Sprechers auf den Balearen, Miquel Gili, gegenwärtig noch nicht konkret vorhersagen. Ein derartiges Tiefdruckgebiet zeichne sich durch unerwartete Richtungswechsel aus, sagte Gili gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Entstehen soll das DANA zwar im Osten Spaniens und sich dann allmählich über das gesamte Land ausbreiten. Die Meteorologen gehen aber davon aus, dass es seine maximale Wirkungskraft erst beim Kontakt mit dem derzeit extrem warmen Mittelmeer erreicht. Wo kalte Luftmassen auf aufgeheizte Wassermassen stoßen, lassen starke Bewölkung und starke Niederschläge zumeist nicht lange auf sich warten. Einen Temperaturrückgang prognostiziert AEMET dagegen bislang nicht.

Hinter dem Sturmtief Betty bahnten sich ohnehin kühle Luftmassen ihren Weg auf die Balearen. Die kommenden Tage erwarten Gili und Kollegen auf Mallorca Höchstwerte zwischen 28 und 29 Grad und damit Werte, die leicht unter dem langjährigen Mittel von 30 Grad liegen. Ähnliches gilt für die Nächte, in denen es mit 18 Grad für diese Jahreszeit ungewöhnlich kühl ist. Erst ab Freitag sollen die Tageshöchsttemperaturen wieder an der 30-Grad-Marke kratzen. Und dann kündigt sich auch schon das DANA an.