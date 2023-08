Es ist ein sehr ungemütlicher Sonntag auf Mallorca. Bereits am Morgen hatte es stellenweise geregnet, am Vormittag sind dann die ersten heftigen Gewitter losgegangen. Sintflutartiger Regen ist unter anderem in der Inselhauptstadt Palma, in Calvià, Palmanova, Valldemossa, Sóller und Binissalem heruntergekommen. Der Regen peitschte mit orkanartigen Windböen durch die Straßen. Zahlreiche Menschen suchten Unterschlupf und stellten sich unter, wo sie konnten. Sogar Hauptverkehrsadern waren wie leergefegt. Die Unwetter sollen bis zum Abend andauern und der spanische Wetterdienst AEMET hat eine Wetterwarnung herausgegeben. Bis Mitternacht gilt für die gesamte Insel die Stufe Orange – unter anderem vor Starkregen.

In Calvià und Esporles ist es laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" sogar schon zu Stromausfällen gekommen. Unter anderem in Palma, Sóller, Port de Sóller und Calvià sind zahlreiche Bäume umgeknickt und Schilder umhergeflogen. In Sóller hat es zudem heftig gehagelt. In Palmas Innenstadt unweit der Kathedrale wurden mehrere Palmen entwurzelt. Am Sonntag können innerhalb einer Stunde bis zu 90 Liter Regen fallen und es kann auch weiter hageln. Laut dem Wetterdienst können die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern haben. Dazu kommt ein starker Nordwind, der an den Küsten sogar Geschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde erreichen kann. Der Wellengang kann bis zu sechs Meter hoch werden.

Zahlreiche Bäume sind umgefallen, wie hier im Südwesten Mallorcas. Foto: Ultima Hora

Die Gewitter haben auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Zahlreiche Flüge verspäten sich, weil sie nicht abheben oder landen können, das betrifft aktuell mehrere Deutschland-Flüge von und nach München, Paderborn, Frankfurt, Dresden, Düsseldorf, Wien und Zürich. Hier können Sie den Flugplan in Echtzeit einsehen. Einige Flieger konnten nicht landen und kreisten in der Luft, bis sie eine Landeerlaubnis bekamen. Unter anderem waren Flugzeuge aus Tel Aviv, Alicante und Zaragoza betroffen. Wie sie ihre Kreise am Himmel flogen, sieht man auf diesem Screenshot:

Am Sonntagmorgen hat die balearische Hafenbehörde alle auf dem Meer um die Balearen befindlichen Schiffe, Fähren und Boote an die Ufer gerufen. Aufgrund der aktuellen Wetterlage sei es zu gefährlich, wenn sie sich weiterhin auf See befinden. Sie sollen schnellstmöglich einen nahegelegenen Hafen ansteuern. Die Unwetter werden die Insel wohl bis in die Abendstunden beschäftigen. AEMET hatte diese bereits angekündigt und ihre Intensität zweimal nach oben korrigiert. Der stellvertretende Sprecher der Aemet für die Balearen, Miquel Gili, wies am Samstag darauf hin, dass der Sturm hauptsächlich das Meer treffen wird, der Regen aber inselweit niedergeht.

Wer kann, bleibt am besten zu Hause und achtet draußen auf herunterfallende Gegenstände, wie etwa Äste und Schilder. Dennoch: Nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen auf Mallorca dürften nach den Unwettern ein wenig aufatmen: Denn bis Dienstag bleibt das Wetter unbeständig, dann steigen die Temperaturen wieder zaghaft auf 27 und 28 Grad. Die für eine Hitzewelle typischen Temperaturen von dieser Woche werden jedoch vorerst nicht wieder erreicht. In den vergangenen Wochen ist es auf den Balearen immer wieder sehr heiß und schwül gewesen.

Die MM-Redaktion wird diese Meldung fortlaufend aktualisieren.