Radikaler Wetterumschwung: Das prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet an diesem Sonntag für Mallorca. Nach einer Woche mit besonders hohen Temperaturen bei 38 Grad, sinken die Werte in den kommenden 24 Stunden auf rund 27 Grad herab. Zudem soll es in einigen Regionen teils zu starken Regenfällen und Gewittern kommen. Daher hat der Wetterdienst die Warnstufe Orange herausgegeben.

Bereits am Samstagnachmittag werden in einigen Regionen die ersten Wolken aufziehen. Es ist noch schwül und warm. Die Temperaturen erreichen zwischen 35 und 37 Grad. Es bleibt allerdings trocken. Auch nach Sonnenuntergang bleibt es zunächst tropisch. In den kommenden Stunden hält dann allerdings ein Wettertief Einzug auf die Insel. Laut aktuellen Prognosen von Aemet können am Sonntag innerhalb einer Stunde zwischen 20 und 60 Liter Regen und sogar Hagel fallen, und das bei einem sehr böigen Nordwind. Der stellvertretende Sprecher der Aemet für die Balearen, Miquel Gili, weist jedoch darauf hin, dass der Sturm hauptsächlich das Meer treffen wird, der Regen aber inselweit niedergeht. Bis Dienstag bleibt das Wetter unbeständig, dann steigen die Temperaturen wieder zaghaft auf 27 und 28 Grad. Die für eine Hitzewelle typischen Temperaturen von dieser Woche werden jedoch vorerst nicht wieder erreicht.