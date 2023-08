Nach dem verheerenden Sturm vom vergangenen Sonntag kündigt sich erneut Unheil für Mallorca an. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert für das kommende erste September-Wochenende viel Regen und auch viel Wind. Ungemütlich soll es bereits am Samstag werden, doch der Wind soll dann noch eher schwach wehen. Am Sonntag wird dann mit Sturmböen aus östlichen Richtungen gerechnet, nass soll auch der Montag werden.

Bis dahin bleiben die Höchsttemperaturen bei unter 30 Grad hängen, die Phase der Hitzewellen scheint wohl vorbei zu sein. Nachts ist es bereits bei 17 Grad recht frisch, dieser Wert wird sich in den kommenden Wochen leicht erhöhen. Am Mittwoch bestand ein Regen- und Gewitterrisiko im Norden, Nordosten, Osten Südosten und in der Mitte der Insel, weshalb für diese Gebiete die Warnstufe Gelb ausgerufen wurde.

⛈️A partir d'avui vespre, ruixats localment forts i alguna tempesta, sobretot a meitat est de Mallorca i a Menorca.

A les Pitiüses la probabilitat és baixa, però no es pot descartar algun ruixat aïllat.



🌡️Mínimes 17-22 ºC.

Màximes 25-30 ºC



🍃Vent fluixhttps://t.co/c9dazv1DFJ pic.twitter.com/gYX8CrpFrl — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 29, 2023

Am Sonntag hatte es wegen des Sturms Hunderte Feuerwehreinsatze gegeben. Vor allem in Palma war es sehr ungemütlich geworden, dort und auch im Raum Calvià stürzten zahlreiche Bäume um. Im Hafen krachte das britische Kreuzfahrtschiff "Britannia" gegen einen Frachter, auf dem Meer zwischen Menorca und Mallorca ging eine Segelyacht mit zwei Deutschen an Bord verloren, die Suche dauerte auch am Mittwoch an. Am Flughafen wurden reihenweise Verbindungen annuliert.

Ob der anrückende neue Sturm genauso stark sein wird wie der vom Sonntag, ist noch ungewiss. Für Sonntag war die Warnstufe erst sehr kurzfristig von Gelb auf Orange erhöht worden. Solche Wetterlagen kommen im Spätsommer und Herbst immer mal wieder vor, sie werden im Volksmund "gota fría" (kalter Tropfen) genannt.