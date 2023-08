Mallorcas größtes öffentliches Schwimmbad Son Moix in Palma schließt aufgrund von Wartungsarbeiten ab Freitag, 1. September, für zwei Monate seine Türen. Das städtische Sportbehörde IME teilt in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit, dass unter anderem Teile der Fliesenböden neu abgedichtet und ersetzt werden sollen. Die Kosten der Bauarbeiten bezifferte die Stadt auf rund 115.000 Euro. Der verantwortliche Stadtrat Javier Bonet sagte, dass die vorübergehende Schließung mit Schwimmgruppen und verschiedenen Ausweichbädern abgesprochen worden sei.

Auf ihre gewohnten Bahnen müssen Schwimmfreunde auf Mallorca daher auch im September und Oktober nicht verzichten. Auf der Internetseite der IME wird eine auf eine Reihe von Alternativen verwiesen, etwa auf die Bäder Son Roca, Rudy Fernández, Son Hugo oder Toni Servera. Die gute Nachricht für regelmäßige Besucher des Fitnesscenters in Son Moix: Dieses ist von den Umbauarbeiten nicht betroffen und täglich zu den üblichen Öffnungszeiten nutzbar.