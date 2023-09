Nach mehrtägiger Fahndung hat die Nationalpolizei in Palma de Mallorca einen 38 Jahre alten Spanier festgenommen, dem versuchter Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen wird. Der Mann soll im Laufe eines Streits zwischen Besuchern einer Karaoke-Bar in Can Pastilla hinterrücks mit einem Messer auf zwei Männer eingestochen haben. Ein Ermittlungsrichter ordnete jetzt Untersuchungshaft ohne Kaution für den Tatverdächtigen an, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstagabend. Die beiden Opfer, die zu einer Gruppe von Uruguayern gehörten, wurden mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in die Universitätsklinik Son Espases eingeliefert.

Der eskalierende Streit hatte sich Medienberichten zufolge bereits am vergangenen Samstag ereignet. Die Ursachen sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nachdem die Angestellten der Karaoke-Bar die beiden Gruppen des Lokals verwiesen hatten, erreichten die Handgreiflichkeiten vor der Bar ihren tragischen Höhepunkt. Demnach näherte sich der Festgenommene von hinten den Südamerikanern und stach unvermittelt auf die zwei Männer mehrfach ein. Anschließend flüchtete die Gruppe um den mutmaßlichen Messerstecher. Familienangehörige der beiden Opfer transportierten die Niedergestochenen ins Krankenhaus Son Espases. Dort alarmierten die behandelnden Ärzte aufgrund der offensichtlichen Stichwunden die Nationalpolizei. Die traf kurze Zeit später im Krankenhaus ein und nahm die Ermittlungen zum Tathergang auf. Nach den aufgenommenen Zeugenaussagen der Angehörigen leiteten die Beamten die Fahndung nach dem Täter ein. Dabei soll sich Medienberichten zufolge schnell herausgestellt haben, dass es die Polizei mit einem alten Bekannten zu tun hatte. Der Spanier soll nicht nur über 19 Vorstrafen verfügen, ein Gericht im andalusischen Málaga hätte ihn darüber hinaus gegenwärtig zur Fahndung ausgeschrieben. Zwei Tage später nahm die Nationalpolizei den mutmaßlichen Messerstecher in Palma fest. Auf ihn wartet nun ein Prozess wegen zweifachen versuchten Totschlags.