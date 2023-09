Nach einem schweren Verkehrsunfall auf Mallorca befindet sich ein Autofahrer weiterhin in Lebensgefahr: Er liegt derzeit auf der Intensivstation im Krankenhaus Son Llàtzer und kämpft um sein Leben. Der Unfall geschah auf der Inca-Autobahn, vor dem Alcampo-Supermarkt auf der Höhe von Marratxí. Doch wie konnte es zu diesem gravierenden Unfall kommen?



Ersten Ermittlungsergebnissen der Verkehrspolizei Guardia Civil zufolge ereignete sich dieser, als der Fahrer aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto prallte dann zunächst gegen die Betonwand, die die beiden Fahrspuren der Autobahn trennt, und überschlug sich. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte der außer Kontrolle geratene Wagen glücklicherweise kein anderes Fahrzeug getroffen. Der einzige Insasse des verunglückten Autos wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Nach der Bergung des Opfers aus dem Fahrgastraum wurde der Mann in das Krankenhaus Son Llàtzer gebracht, wo er sich nach wie vor in einem ernsten Zustand befindet. Der Unfall verursachte teils lange Staus, die sich über mehrere Kilometer erstreckten und den Verkehr behinderten. All dies konnte jedoch behoben werden, als ein Kran das beschädigte Auto entfernte und alle Fahrspuren wieder freigegeben wurden.