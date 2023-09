Der neue Sturm, der sich auf Mallorca zubewegt, wird sich bereits vor allem am Samstagnachmittag austoben. Das ist früher, als ursprünglich angenommen. Laut der neuesten Wettervorhersage von Aemet bleibt der Samstagvormittag zwar noch trocken und bewölkt, aber am Nachmittag steigt das Gewitterrisiko überall auf der Insel steil an. Es wird mit ergiebigen Regenmengen gerechnet, weshalb für die gesamte Insel die Warnstufe Gelb ausgerufen wurde. Wegen zu erwartenden hohen Seegangs gilt diese auch für das Meer. Ob beizeiten wie am vergangenen Wochenende die Warnstufe Orange dekretiert wird, ist noch unklar.

Am Sonntag soll es entgegen ursprünglicher Annahmen trocken bleiben auf der Insel. Der Wind weht jedoch kräftig aus östlichen Richtungen, weswegen vor allem Skipper aufpassen müssen. Auch am Montag soll es relativ stürmisch, aber sonnig bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bis dahin bei 29 bis 30 Grad, nachts steigen die Werte kurioserweise wieder über 20 Grad. Am Sonntag hatte es wegen des Sturms Hunderte Feuerwehreinsatze gegeben. Vor allem in Palma war es sehr ungemütlich geworden, dort und auch im Raum Calvià stürzten zahlreiche Bäume um. Im Hafen krachte das britische Kreuzfahrtschiff "Britannia" gegen einen Frachter, auf dem Meer zwischen Menorca und Mallorca ging eine Segelyacht mit zwei Deutschen an Bord verloren, die Suche dauerte auch am Mittwoch an. Am Flughafen wurden reihenweise Verbindungen annulliert.