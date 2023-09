Eine Fußgängerin ist am Freitagvormittag unter die Räder eines Lkw gekommen und Stunden später an den Folgen ihrer dabei erlittenen schweren Verletzungen erlegen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich das Unglück im Zentrum der Ortschaft Cala Rajada. Nach dem anfänglichen Stand der polizeilichen Ermittlungen traf die Frau fortgeschrittenen Alters keine Schuld. Während sie sich vorschriftsmäßig auf dem Gehweg fortbewegte, legte der Fahrer des Lkw offenbar unvermittelt den Rückwärtsgang ein und erfasste die Frau. Dabei erlitt die Seniorin Medienberichten zufolge unter anderem folgenschwere Verletzungen am Kopf und im Brustbereich.

Einem herbeigerufenem Notarzt gelang es zunächst, den Gesundheitszustand der Frau zu stabilisieren. Kurze Zeit später wurde die Schwerverletzte in einem weiterhin kritischen Zustand ins Krankenhaus Son Espases in Palma eingeliefert. Dort, so die MM-Schwesterzeitung, habe sich ihr Zustand stündlich dermaßen verschlechtert, dass sie noch am Nachmittag verstorben sei. Die Ermittlungen der Guardia Civil konzentrierten sich nun auf den Fahrer des Unfall-Lkw, die Ergebnisse einer Alkoholprobe stünden noch aus. Darüber hinaus habe die Polizei mit der Befragung mehrerer Augenzeugen begonnen.