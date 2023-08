Mallorcas Straßen haben ein weiteres Todesopfer zu beklagen: Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Kleinlaster am Mittwochmittag noch am Unfallort verstorben. Das tragische Unglück ereignete sich der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge auf der Landstraße Ma-10 Valldemoss-Deià, auf Höhe der Shell-Tankstelle. Demnach fuhr der Kleinlaster mit voller Wucht in die Seite des Volkswagencabriolets. Bei dem Wagen des Todesopfers, einem argentinischen Staatsbürger, handelte es sich um ein graues Volkswagen-Cabriolet.

Nach dem eingegangenen Notruf eilten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Sóller, der Ortspolizei von Valldemossa, der Guardia Civil sowie ein Notarztwagen an den Unfallort. Für den 32-jährigen Cabriolet-Fahrer kam trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. Über die Unfallursache machten die Behörden bislang keine Angaben, die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen.