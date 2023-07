Auf Mallorca hat sich am Montag ein weiterer Verkehrsunfall mit Todesfolge ereignet. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Geländewagen am Ortseingang von Alcúdia trug der Zweiradfahrer derart schwere Verletzungen davon, dass er noch am Unfallort verstarb. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge missachtete der Autofahrer unmittelbar vor der Kollision womöglich einen Zebrastreifen. Bei dem Unfallopfer handelte es sich um einen 44 Jahre alten Mann.

Ähnliche Nachrichten Auto kracht auf Mallorca in eine Restaurantterrasse: vier Verletzte Mehr ähnliche Nachrichten Nach Darstellung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Zwischenfall gegen 10.30 Uhr an der Landstraße Ma-13, die von Palma nach Alcúdia führt. Trotz rasch eintreffender Rettungskräfte kam für den Motorradfahrer jegliche Hilfe zu spät, die Ärzte konnten am Unfallort nur noch dessen Tod feststellen. Eine Alkohol- und Drogenkontrolle beim Fahrer des Geländewagens, einem Briten, fiel jeweils negativ aus. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Erst am vergangenen Samstag war eine 36-jährige Deutsche in Palma bei einem Unfall tödlich verunglückt. Ein BMW-Fahrer überfuhr die Fußgängerin in Palma und beging anschließend Fahrerflucht (MM berichtete).