Das ist gerade noch einmal gut gegangen: Am Donnerstagnachmittag hat sich an der Playa de Palma auf Mallorca ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Auf Höhe des Balneario 1 in Arenal krachte ein Auto in die Terrasse eines Restaurants. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Gäste im Außenbereich der Pizzeria. Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt und einer der Fahrer war ein Urlauber. Insgesamt sind vier Menschen verletzt worden. Eines der Autos prallte erst gegen eine Laterne und kam dann auf dem Gelände des Restaurants zum Stehen, erklärte der Rettungsdienst SAMU 061.

Auch das Restaurant wurde in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Ultima Hora Ähnliche Nachrichten Herzstillstand im Meer: Mann ertrinkt fast an der Playa de Palma Mehr ähnliche Nachrichten Am schwersten wurde dabei ein minderjähriger Beifahrer verletzt, der sich eine Rippen- und Rückenprellung zuzog. Er wurde zusammen mit einem anderen Verletzten ins Krankenhaus Son Llàtzer in Palma gebracht. Die beiden Anderen Beteiligten kamen in die Privatklinik Juaneda in der Inselhauptstadt. Auch das Restaurant hat unter dem Unfall gelitten. Dabei wurde die Inneneinrichtung beschädigt. Der Unfallort befindet sich mitten an der Playa de Palma, die in diesen Tagen voller Urlauber aus aller Welt ist. Glücklicherweise befanden sich gerade keine Restaurantgäste auf der Terrasse. Foto: Ultima Hora