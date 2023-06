An der Playa de Palma ist am Dienstagmittag ein Mann fast ertrunken. Laut dem Hilfsdienst Samu 061 kam es gegen 12.25 Uhr auf der Höhe des Hotels Fontanellas zu dem Vorfall. Der Mann verlor im Wasser das Bewusstsein, erlitt einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Er wurde dann auf die Intensivstation des Palma-Planas-Krankenhauses gebracht.

Ob es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt, ist unklar, denn eine Nationalität wurde nicht angegeben. Das allseits bekannte Fontanellas-Hotel befindet sich auf der Höhe des Palmesaner Meeresviertels Can Pastilla. In der Gegend machen derzeit Tausende Bundesbürger Urlaub.

In der Hochsaison kommt es vor Mallorca angesichts des großen Andrangs von Urlaubern immer wieder zu – teils tödlichen – Badeunfällen. Einige Urlauber überschätzen ihre Kräfte, an mehreren Stränden wie etwa an der berühmten Playa de Muro finden sich tückische Strömungen, die Schwimmer wegziehen. Gerát man in eine solche Strömung, sollte man sich treiben lassen, denn in der Regel wird man wieder Richtung küste getrieben.